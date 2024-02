Beursblik: Aalberts overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2023 een hoger dan voorziene EBITA geboekt. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag in een rapport. De EBITA steeg met 4 procent tot 521 miljoen euro, hetgeen 2 procent hoger ligt dan de 509 miljoen euro waar de consensus op mikte, aangejaagd door een autonome omzetgroei van 4,5 procent en stabiele volumes. De krimp bij Building Tech deed de sterke groei bij Industrial Tech deels teniet, merkte Kerstens op. De analist stelde verder dat er zoals gebruikelijk geen outlook voor het lopende jaar werd afgegeven. De consensus op dit vlak noemde Kerstens laag ten opzichte van de strategische doelstellingen van Aalberts. De consensus mikt op een stabiele autonome omzet, waar Aalberts zelf een groei van 4 tot 6 procent ziet, en op een marge van 15 procent, waar Aalberts mikt op 16 tot 18 procent. Jefferies verwacht dan ook dat de consensus voor 2024 omhoog kan. Jefferies heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op 36,82 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.