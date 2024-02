ForFarmers sluit transitiejaar met lagere cijfers af

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft transitiejaar 2023 afgesloten met lagere resultaten en kondigde een verlaging van het dividend aan. Dit bleek donderdag uit cijfers van het veevoederbedrijf.

"2023 was een jaar van transitie voor ForFarmers, waarin we in het tweede halfjaar een verbetering van onze resultaten hebben gerealiseerd", aldus CEO Pieter Wolleswinkel. "De implementatie van onze strategie, waarbij we nog dichter bij onze boeren staan met een lokale marktaanpak, werpt haar vruchten af."

De volumes liepen in het afgelopen jaar autonoom met 5,1 procent terug. Gecorrigeerd voor de Belgische volumes was het mengvoervolume de tweede helft van 2023 in lijn met de eerste jaarhelft.

De omzet van ForFarmers bedroeg in 2023 net geen 3 miljard euro, tegen ruim 3,3 miljard euro in 2022.

De brutowinst daalde met 3,5 procent als gevolg van de volumedaling en volatiele grondstof- en kunstmestprijzen. In de tweede helft van 2023 steeg de brutowinst met 2,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De onderliggende EBITDA bedroeg 70,0 miljoen euro en de onderliggende EBIT 32,7 miljoen euro, dalingen ten opzichte van 2022, maar de tweede jaarhelft liet, conform de eigen verwachting van ForFarmers, een sterke verbetering zien ten opzichte van zowel de eerste jaarhelft van 2023 als de tweede jaarhelft van 2022.

Onder de streep restte een onderliggende winst van 22,7 miljoen euro. Op gerapporteerde basis was er een verlies van 1 miljoen euro tegen een winst van 18 miljoen euro een jaar eerder. Dit was het gevolg van eenmalige, boekhoudkundige posten, aldus ForFarmers.

De kasstroom verbeterde van 48,2 naar 86,5 miljoen euro, als gevolg van gunstige werkkapitaal- en grondstofprijsontwikkelingen.

ForFarmers wil een dividend voorstellen van 0,15 euro per aandeel. Dit was in 2022 nog 0,20 euro per aandeel.