RBC zet Heineken op de verkooplijst

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft dinsdag het advies voor Heineken verlaagd van Sectorperform naar Underperform en het koersdoel werd daarbij verlaagd van 85,00 naar 75,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport. Volgens RBC wordt het merk Heineken beschadigd omdat de brouwer weigert om de marketinguitgaven te verhogen. "Vooral als dit gepaard gaat met prijsverhogingen." De omzet moet omhoog, wil Heineken de volumes en de marges omhoog krijgen, vindt de analist van RBC. Ook de kasstroom blijft het anders lastig houden. Zelfs als rekening wordt gehouden met de tegenwind die Heineken ondervond in Nigeria en Vietnam, dan nog waren de volumes van de Amsterdamse brouwer in 2023 lager dan die van concurrenten AB InBev en Carlsberg. En dat is te wijten aan de lagere marketinginspanningen, aldus RBC. Die daalden tussen 2018 en 2022 met 4 procent en zijn ook in 2023 afgenomen, volgens de analisten. Het aandeel Heineken daalde dinsdag 1,3 procent naar 88,28 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News