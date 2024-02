Beurzen in Azië lager ondanks renteverlaging China

(ABM FN-Dow Jones) De markten in Azië stonden dinsdag onder druk, nadat de Chinese centrale bank een belangrijke rente verlaagde.

De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde ook met 0,2 procent. De Nikkei daalde 0,3 procent, maar noteerde nog steeds rond recordhoogtes. De grootste daler was de Kospi index in Seoul met 1,2 procent.

De People’s Bank of China verlaagde de vijfjarige rente op leningen met 25 basispunten naar 3,95 procent. De laatste keer dat dit gebeurde was in mei 2023.

Volgens persbureau Reuters kwamen de Chinese staatsbanken dinsdag tussenbeide om dollars te verkopen in een poging om de daling van de yuan tegen te gaan na een verlaging van de vijfjaarsrente door de Chinese centrale bank.

De staatsbanken van het land ruilden yuan voor dollars op de onshore swapmarkt voordat ze de dollars op de spotmarkt verkochten om de daling van de yuan tegen te gaan, aldus het rapport. De yuan werd op de spotmarkt verhandeld tegen 7,198 ten opzichte van de dollar.

China verlaagde op 5 februari al de vereisten voor de reserveratio's voor zijn banken met 50 basispunten, waardoor 1 biljoen yuan ofwel 139,8 miljard dollar aan langetermijnkapitaal ter beschikking werd gesteld. Dit was vooral bedoeld om de problemen op de Chinese vastgoedmarkt aan te pakken.

Het negatieve sentiment lijkt over te waaien naar Europa waar de futures voor de Eurostoxx 50 0,3 procent lager noteerden en de futures in de VS na Presidents’ Day grofweg 0,3 procent in het rood stonden.