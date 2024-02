Interessante bedrijfscijfers op de rol

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week kunnen beleggers opnieuw veel bedrijfscijfers verwachten, hoewel in de VS het seizoen al weer grotendeels achter de rug is.

Op woensdag zal in Amsterdam de meeste aandacht uitgaan naar cijfers van Wolters Kluwer en AMG, maar de nadruk ligt op donderdag. Dan komen onder meer Aalberts, Arcadis en Besi met cijfers. Ook ForFarmers, Galapagos en Van Lanschot Kempen komen met een update. Vrijdag is het dan aan Brunel om de boeken te openen.

In België opent Greenyard dinsdag de boeken en op woensdag is het de beurt aan Aedifica en Nextensa. Richting het einde van de week is er aandacht voor onder meer EVS, Kinepolis en VGP. Vrijdag is het dan aan Proximus en Cofinimmo om openheid van zaken te geven

In Europa is qua bedrijfscijfers een relatief rustige week en staan onder andere Worldline en de verzekeraars AXA en Allianz op de rol. Ook zullen vrijdag BASF en Deutsche Telekom de cijfers rapporteren.

Op Wall Street wordt het al iets rustiger, mede vanwege Presidents' Day op maandag. Dan houdt Wall Street de deuren gesloten.

Dinsdag staan Home Depot en Walmart op de rol en woensdag zullen de ogen vermoedelijk vooral gericht zijn op Nvidia. Het aandeel is in de afgelopen maanden fors gestegen op de hooggespannen verwachtingen rond kunstmatige intelligentie. Beleggers zullen kijken of resultaten de recente rally verantwoorden.

Woensdag zal ook nog Rivian openheid van zaken geven, donderdag gevolgd door Nikola en Moderna.

Op macro-economisch vlak is het ook druk aankomende week. Beleggers krijgen aan het begin van de week inzicht in de leidende indicatoren vanuit de VS en het Europese consumentenvertrouwen. Op woensdag ligt de nadruk vooral op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Beleggers zoeken al weken naar hints over de eerste renteverlaging. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de markt de kans op een eerste verlaging het grootst acht in juni.

De samengestelde inkoopmanagersindices uit onder meer Japan, Europa en de VS zullen op donderdag onder andere aandacht vragen, naast de Europese inflatiecijfers. De Chicago Fed-index staat dan eveneens geagendeerd, net zoals de wekelijkse olievoorraden en de bestaande woningverkopen.

Ten slotte zullen vrijdag in Duitsland de definitieve groeicijfers van het vierde kwartaal worden gepubliceerd, net als het Ifo ondernemersvertrouwen over februari.