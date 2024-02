IMCD doet overnames in Australie en Nieuw-Zeeland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt de activiteiten van het specialistische distributiebedrijf ResChem Technologies en ResChem Trust in Australië en Nieuw-Zeeland over. Dit meldde de distributeur van speciaalchemie vrijdagavond, zonder financiële details bekend te maken. ResChem is gespecialiseerd in harsen, additieven en pigmenten voor gebruik in inkten, coatings, kleefstoffen en bouwtoepassingen. Het bedrijf, met 15 werknemers, heeft zijn hoofdkantoor in Sydney en genereerde in 2023 een omzet van ongeveer 25 miljoen Australische dollar, omgerekend 15 miljoen euro. De overname versterkt IMCD's technische expertise met een applicatielaboratorium in Sydney, zei het bedrijf vrijdag. De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2024, aldus IMCD. Bron: ABM Financial News

