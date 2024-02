Sif aan de slag in Baltische Zee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif Holding heeft een contract ondertekend voor de levering van 100 monopiles aan de joint venture van Equinor en Polenergia voor de offshore windprojecten Baltyk II en Baltyk III. Dit meldde het bedrijf uit Roermond vrijdag, zonder financiële details bekend te maken. De productie van de monopiles moet beginnen in het tweede kwartaal van 2025 en voltooid zijn in het eerste kwartaal van 2026. De ingebruikname van het windmolenpark staat gepland voor 2027, zei Sif. De twee windparken van elk 50 eenheden zullen een totale capaciteit hebben van 1,44 gigawatt en komen te liggen in de Poolse exclusieve economische zone van de Baltische Zee, op ongeveer 37 en 22 kilometer van de kustlijn ter hoogte van de Poolse stad Leba. In het orderboek van Sif wordt 105 kiloton herberekend naar 120 kiloton en gaat nu van exclusieve onderhandelingen over naar vaste contracten. Bij de aankondiging van de contractonderhandelingen leek het aanvankelijk te gaan om 90 monopiles, maar dat werden er uiteindelijk 100. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.