ING: Sterk 2023 voor Euronext

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext is 2023 sterk geëindigd. Dit stelden analisten van ING vrijdag. De omzet steeg op jaarbasis met bijna 8 procent. Dat was iets beter dan de analistenconsensus. Onder meer goede prestaties in de obligatiehandel en de handel in elektriciteit zorgden voor de meevaller en compenseerden voor de lage volatiliteit in de beurshandel. De aangepaste EBITDA kwam, mede dankzij meevallende kosten, 15,2 procent hoger uit dan in 2022. Dat was ruim 4 procent beter dan ING had verwacht. Dit leverde een marge op van 57,8 procent, wat nog wel onder de 60 procent is die Euronext op middellange termijn nastreeft. ING herhaalde vrijdag het koopadvies voor de beursuitbater met een koersdoel van 107,80 euro. Het aandeel daalde vrijdag met 0,4 procent naar 80,10 euro. Bron: ABM Financial News

