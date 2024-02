Berenberg verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 110,00 naar 120,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Sebastian Bray. De analist concludeerde uit de goed ontvangen resultaten van DSM-Firmenich, dat het bedrijf qua bedrijfsmix dichter bij Firmenich komt te staan: "De mix en geografische blootstelling van Firmenich is vergelijkbaar met die van Givaudan", aldus Bray. En dat aandeel is duidelijk hoger gewaardeerd dan DSM-Firmenich. De donderdag aangekondigde afsplitsing van de divisie Animal Nutrition & Health stal volgens de analist de show. Een afsplitsing en de vermoedelijke verkoop in 2025 opent de deuren voor een stevige herwaardering van het aandeel, aangezien dan meer dan de helft van de EBITDA van DSM-Firmenich direct vergelijkbaar is met die van Givaudan, zo stelde de analist. Berenberg heeft zijn winsttaxaties voor 2024 en 2025 voor DSM-Firmenich verhoogd met circa 5 procent. Bray deed dit vanwege de kostenbesparingen die het bedrijf doorvoert en een iets hogere raming voor de prijzen van vitamine-A in 2024. Het aandeel DSM-Firmenich sloot donderdag 11,4 procent hoger op 103,70 euro. Bron: ABM Financial News

