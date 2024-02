Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 21,00 naar 23,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Frank Claassen. De resultaten voor het boekjaar 2023 lagen grotendeels in lijn van de verwachting wat betreft omzet en EBITDA, terwijl de vrije kasstroom de verwachtingen zelfs overtrof. De nieuwe outlook van Fagron voor het boekjaar 2024 van een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei is iets beter dan Claassen had verwacht. Hij ziet zodoende ruimte om zijn EBITDA-raming te verhogen. Het bedrijf blijft vertrouwen hebben in het behalen van zijn doelstellingen op middellange termijn, waaronder een autonome groei van 8 procent. Fagron heeft volgens Claassen opnieuw de verwachtingen waargemaakt en dit zou het vertrouwen van beleggers verder moeten vergroten. De autonome omzetgroei in de VS bleef indrukwekkend met ongeveer 25 procent. Maar de regio EMEA bleef wel achter, aldus Claassen. Op de beurs van Brussel noteerde het aandeel Fagron donderdag 1,8 procent hoger op 17,80 euro. Bron: ABM Financial News

