ING: meevallende prestatie DSM-Firmenich maar voorzichtige outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, maar het grote nieuws van vandaag is de aankondiging dat de divisie Animal Nutrition & Health wordt afgesplitst. Dit stelden analisten van ING donderdag in een rapport. ING hield er al rekening mee dat dit zou gebeuren, gezien de lagere marges die deze divisie behaalt ten opzichte van de rest van het bedrijf. Daarbij is deze tak ook het meest blootgesteld aan de volatiele vitamineprijzen. Het is volgens ING niet eenvoudig om een waardering op de af te splitsen tak te plakken. Voor nu gaat de bank uit van een ondernemingswaarde van 4,2 tot 5,0 miljard euro. Verder merkte ING nog op dat de outlook die DSM-Firmenich gaf voor 2024 van een aangepaste EBITDA van minimaal 1,9 miljard euro “conservatief” is. ING heeft een koopadvies op DSM-Firmenich met een koersdoel van 158,00 euro. Het aandeel steeg donderdag liefst 11,8 procent tot 104,04 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.