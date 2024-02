Kepler Cheuvreux: Fagron presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in 2023 iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag in een rapport. Zowel de omzet, de autonome groei en de stijging van de terugkerende EBITDA vielen iets hoger uit dan voorzien. De schuld was circa 20 miljoen beter dan verwacht op 234 miljoen euro, aangejaagd door een sterk werkkapitaal van 9,3 procent van de omzet. Fagron mikt voor heel 2024 op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis. Kepler denkt dat hierdoor de analistenconsensus met 1 tot 2 procent omhoog kan. De resultaten uit de regio EMEA vielen tegen, terwijl die uit Noord-Amerika juist wat beter waren, oordeelde Kepler donderdag. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op Fagron met een koersdoel van 17,25 euro. Het aandeel steeg donderdag met 1,7 procent tot 17,76 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.