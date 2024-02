RELX ziet omzet in 2023 verder aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft in 2023 een hogere omzet geboekt, terwijl ook de winst flink aantrok, en verwacht dit jaar voor 1 miljard Britse pond aan eigen aandelen in te kopen. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het informatiebedrijf. "RELX heeft een sterke omzet- en winstgroei laten zien in 2023, aangejaagd door een aanhoudende verschuiving in de mix”, aldus CEO Erik Engstrom. RELX verschuift steeds meer naar tools voor analyse en besluitvorming, die een hoge groei kennen. In het afgelopen jaar kwam de omzet uit op 9,2 miljard pond, goed voor een onderliggende groei op jaarbasis van 8 procent. De aangepaste operationele winst steeg onderliggend met 13 procent tot 3,0 miljard pond en de marge steeg van 31,4 tot 33,1 procent. Op gerapporteerde basis kwam de winst per aandeel uit op 94,1 pence. Dit was een jaar eerder nog 85,2 pence. Op aangepaste basis bedroeg de winst 114,0 pence, een plus van 12 procent, of van 11 procent indien rekening houdend met wisselkoerseffecten. RELX stelde een dividend voor van 58,8 pence over 2023. Dit is een verhoging van 8 procent ten opzichte van het dividend een jaar eerder. In het afgelopen jaar rondde RELX zes overnames af voor een totaalbedrag van 130 miljoen pond en er werd eveneens een aantal kleine desinvestering gedaan. Ook werd het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 800 miljoen pond afgerond. RELX wil dit jaar voor 1 miljard pond aan eigen aandelen inkopen, waarvan al voor 150 miljoen is gekocht. De nettoschuld kwam eind 2023 uit op ruim 6,4 miljard pond, iets minder dan de 6,6 miljard een jaar eerder. Dit resulteerde in een schuldratio van 2,0, een lichte daling ten opzichte van 2022. Outlook RELX zegt een positief momentum te zien en verwacht opnieuw een jaar met een sterke onderliggende groei van de omzet en de aangepaste operationele winst, naast een sterke groei van de aangepaste winst per aandeel, tegen constante wisselkoersen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.