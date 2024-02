Beursblik: hogere resultaten Euronext verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk op jaarbasis een hogere omzet behaald en ook de EBITDA is gestegen. Dit schreven analisten in aanloop naar de resultaten van de beursuitbater, die donderdag nabeurs verschijnen.

Voor het vierde kwartaal verwacht Citi voor Euronext een omzet van 358 miljoen euro. Dat zou 3 procent minder zijn dan de analistenconsensus van 370 miljoen euro.

In het derde kwartaal boekte Euronext een omzet van 360,2 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2022 kwam er een omzet van 347 miljoen euro in de boeken.

Verder rekent de markt op een omzet uit effectenhandel van 123 miljoen euro en een opbrengst uit nieuwe beursnoteringen van 55 miljoen euro. In het derde kwartaal kwam de omzet uit effectenhandel uit op ruim 118 miljoen euro en die uit nieuwe beursnoteringen op circa 55 miljoen euro. Citi is iets voorzichtiger met de verwachte omzet uit effectenhandel, die wordt geschat op 116 miljoen euro.

Volgens ING heeft Euronext in november geprofiteerd van de handel in obligaties en dat zal positief zijn voor de resultaten in het vierde kwartaal.

Deutsche Bank verwacht dat Euronext 2023 "netjes" is geëindigd, met een omzetstijging van 6 procent op jaarbasis in het vierde kwartaal en een stijging van de EBITDA met 10 procent ten opzichte van de 188 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022.

De aangepaste EBITDA kwam in het derde kwartaal uit op 214 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 59,3 procent. Citi verwacht voor het vierde kwartaal een EBITDA van 192 miljoen euro, die 8 procent onder de consensus ligt van circa 209 miljoen euro.

Onder de streep verwacht de consensus voor het vierde kwartaal een nettowinst van 114 miljoen euro, van bijna 167 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Toen kon Euronext profiteren van de opbrengst van de verkoop van het belang in LCH Group. In het vierde kwartaal van 2022 kwam de nettowinst uit op 99,3 miljoen euro.

Euronext zal in het vierde kwartaal voor het eerst inkomsten genereren uit de clearing van contante aandelen, na de succesvolle in-sourcing naar Euronext Clearing op 30 november, verwachten analisten van Jefferies.

"Wij verwachten dat het marktaandeel van Euronext in contante aandelen in het vierde kwartaal licht zal dalen, maar boven de guidance van meer dan 63 procent zal blijven", zei Jefferies recent in een analistenrapport.

De analisten verwachten verder dat elke positieve verrassing in de resultaten goed zal worden ontvangen. Maar belangrijk wordt vooral de strategische update van Euronext tegen het einde van het jaar.

De onderliggende operationele kosten kwamen in het derde kwartaal uit op circa 147 miljoen euro, exclusief D&A. Voor het vierde kwartaal gaat de analistenconsensus uit van onderliggende operationele kosten van 161 miljoen euro. Citi rekent op 166 miljoen euro.

Outlook

Voor heel 2024 rekenen analisten op een omzet van 1,6 miljard euro, van een verwachte 1,47 miljard euro in 2023.

De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen op 946 miljoen euro en de bijbehorende marge op 60,7 procent, van een verwachte 857 miljoen euro in 2023, met een marge van 58,3 procent.

Euronext opent donderdag nabeurs de boeken.