Beursblik: solide kwartaalresultaten ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2024 solide resultaten geboekt. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. Onder de streep behaalde ABN volgens de analist meer winst dan hij had verwacht. Ook de nettorentebaten vielen ruim twee procent hoger uit dan voorzien, terwijl de kosten, exclusief afschrijvingen, vlak waren. De CET 1 B4-ratio viel met 15 procent dan weer wat tegen, oordeelde de analist. Over de nieuwe doelen voor de periode 2024 tot 2026 is Kalamboussis niet erg enthousiast. ABN mikt op een rendement op het eigen vermogen van 9 tot 10 procent. De risicokosten zullen 15 tot 20 basispunten zijn, tegen een eerdere verwachting van 20 basispunten. Het nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro was conform verwachting. Maar de verlaging van de drempel voor de CET 1-ratio van 15 naar 13,5 procent in 2026 betekent dat nieuwe inkoopprogramma's veel omvangrijker kunnen zijn dan de 700 miljoen euro waar de consensus momenteel op mikt. ING rekent zelfs op “veel meer” dan 1 miljard euro. ING heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 15,60 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 4,8 procent tot 14,08 euro. Bron: ABM Financial News

