Lyft hard op weg naar winst

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het vierde kwartaal zijn verliezen verder teruggedrongen onder zijn nieuwe CEO David Risher, die het bedrijf naar de winstgevendheid moet leiden. Dat bleek dinsdagavond uit de resultaten van het Amerikaanse bedrijf. Het taxi-appbedrijf zag de omzet ook stijgen door een toename van actieve chauffeurs en betaalde ritten. "In 2024 zullen we bwijzen dat de obsessie van Lyft met de klant de aanjager zal zijn van winstgevende groei", aldus Risher. Het aandeel steeg in de handel nabeurs 32 procent. Maandag publiceerde rivaal Uber zijn eerste positieve jaarresultaat als beursgenoteerd bedrijf. Uber liet weten ook in het eerste kwartaal verdere groei te voorzien. Bij Lyft steeg de omzet met 4 procent tot 1,22 miljard dollar en voldeed daarmee aan de verwachtingen van analisten. Het nettoverlies daalde tot 26,3 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,18 dollar en was daarmee beter dan de 0,09 dollar van de analistenconsensus. De totale waarde van de geboekte ritten steeg met 17 procent tot 3,72 miljard dollar, terwijl het aantal actieve chauffeurs met 10 procent steeg. Voor het eerste kwartaal voorziet Lyft 3,5 miljard dollar aan boekingen en een aangepaste winst voor rente belastingen, afschrijving en amortisatie (EBITDA) van 50 miljoen tot 55 miljoen dollar. In het boekjaar 2024 verwacht het bedrijf ook voor het eerst een positieve vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

