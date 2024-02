Alfen ziet omzetgroei en marge aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in de tweede helft van het jaar de omzetgroei en marge zien aantrekken, nadat de voorraadafbouw bij klanten eindigde, maar waarschuwde dat de groei in de huidige markt voor oplaadpalen beperkt blijft. CEO Marco Roeleveld roemde bij de jaarcijfers dinsdag nabeurs de doorbraak van de energie-opslagsystemen, waarvan de omzet ruim verdriedubbelde in 2023. De terugval bij de oplaadpalen, waar Alfen kampte met voorraadafbouw door klanten, werd hierdoor deels opgevangen. "Vanaf het vierde kwartaal zagen we een einde aan de afbouw van voorraden met de orderinstroom op een hoger niveau. De marktgroei voor het opladen van elektrische auto's is echter nog steeds beperkt, door tijdelijke marktomstandigheden", aldus Roeleveld. De omzet bedroeg 280,5 miljoen euro in de tweede helft van het jaar, wat 20 procent meer was dan een jaar eerder. In de eerste helft van het jaar bedroeg de groei nog 9 procent. Het aangepaste EBITDA-resultaat bedroeg 35,6 miljoen euro, wat minder was dan een jaar eerder. Als percentage van de omzet kwam de EBITDA-marge op 12,8 procent in de tweede helft van het jaar. Voor het hele jaar kwam de marge hierdoor op 11,3 procent. De jaaromzet kwam op 504,5 miljoen euro, 15 procent meer dan een jaar eerder. Alfen gaf zelf in augustus al een omzetindicatie van 490 miljoen tot 520 miljoen euro en kwam vrijwel precies in het midden van die verwachting uit. Analisten van Jefferies hadden een iets lager niveau van 500,5 miljoen euro voorzien. Het EBITDA-resultaat over 2023 van 57,1 miljoen euro was beter dan de 54,0 miljoen euro waar Jefferies van uitging, evenals de marge van 11,3 procent, die de analisten op 10,8 procent hadden ingeschat. De consensusverwachting van Visible Alpha voor de EBITDA stond op 52,8 miljoen euro. Vooruitblikkend stelde het bedrijf voor 2024 een jaaromzet te verwachten tussen 590 miljoen en 660 miljoen euro. Het gemiddelde daarvan is conform de verwachting volgens Jefferies, die sprak van 625 miljoen euro. Daarbij verwacht Alfen om opnieuw een positieve vrije kasstroom te realiseren en om de EBITDA-marge van 11,3 procent van 2023 te verbeteren in het nieuwe jaar. Die omzetgroei moet volgens Alfen komen van een groei bij de oplaadpalen met 15 procent, van de Smart Grid Solutions met 20 procent en an de energie-opslagsystemen met 40 procent. De groei bij de oplaadpalen zou moeten worden vergemakkelijkt doordat een jaar eerder klanten voorraden afbouwden waardoor er een dip in de resultaten zat, na de grote piek in 2022. Bron: ABM Financial News

