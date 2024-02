Arcadis aan de slag met snelwegen in Nevada Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft meerdere contracten met het Nevada Department of Transportation (NDOT) in de VS getekend. Dit maakt het Nederlandse ingenieursbedrijf dinsdag bekend. Doel is om de toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid van snelwegen te verbeteren. Als onderdeel van het werk van Arcadis voor NDOT zal het helpen bij het moderniseren van de snelwegbeheersoftware in de hele staat door het verouderde Advanced Transportation Management System te vervangen. Arcadis levert ook zijn realtime Travel-IQ-applicatie om de Nevada 511-website, mobiele app, Event Reporting System (ERS) en Interactive Voice Response (IVR)-systemen te upgraden om realtime, gepersonaliseerde en toegankelijke reisinformatie te bieden aan het publiek. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

