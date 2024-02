Japanse beurs stoomt omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nikkei index in Japan koerste dinsdagochtend 3 procent hoger naar 38.002 punten, terwijl de beurs in Seoel een procent won. De Japanse beurs hield maandag nog de deuren gesloten vanwege een feestdag, en beleggers reageerden vanochtend dus met vertraging op de recordstanden op Wall Street, die vrijdagavond werden aangescherpt. Onder meer techaandelen en zeer positief ontvangen cijfers van verzekeraars stuwden de Nikkei index naar nieuwe hoogtes. De index schoot zelfs door de 38.000 punten, wat sinds 1990 niet meer gebeurde. De Chinese beurzen bleven vandaag gesloten vanwege de viering van het nieuwe jaar. Morgen heropent de beurs in Hongkong weer de deuren, maar Shanghai blijft de hele week dicht. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent hoger, na al een nipte stijging maandagavond in New York naar 76,92 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening, nadat Wall Street maandagavond gas terug nam en dicht bij huis bleef. Vanmiddag komen er inflatiecijfers uit de VS. Bron: ABM Financial News

