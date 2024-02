Adyen tilt AEX naar nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs beleefde een prima start op donderdag, na een nieuwe stroom aan bedrijfscijfers die per saldo goed vielen.

Rond de klok van elf uur steeg de AEX 1,2 procent naar 840,27 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn nog steeds veel analisten erg sceptisch na de rally sinds oktober vorig jaar, wat ruimte geeft voor verdere koersstijgingen. Lang niet alle grote beleggers hebben geprofiteerd van de rally op basis van wat betere economische vooruitzichten en goede bedrijfscijfers en moeten in veel gevallen hun aandelenbelang nog wat verder ophogen.

In de VS is dat in ieder geval in volle gang. Zo blijven de hoofdindices op Wall Street de records maar aanscherpen. Woensdag koerste de S&P met 0,8 procent in het groen, en de index van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven is de 5.000 punten nu tot op 5 punten genaderd. Op 1 april 2021 doorbrak de index voor het eerst de 4.000 puntengrens.

Tekenen dat de Amerikaanse economie erin is geslaagd te floreren in een periode van sterk stijgende rentetarieven, waarmee de winstgroei van bedrijven wordt ondersteund, is volgens SPI Asset Management één van de belangrijkste aanjagers van de recente aandelenrally.

Vanuit Azië kwam per saldo ook goed nieuws. De Nikkei index in Tokio won 1,9 procent op 38.803 punten, en noteerde daarmee op het hoogste niveau in 34 jaar, na twee verliesdagen op rij. Sydney, Shanghai en Seoul laten daarnaast bescheiden winsten zien. De beurs in Hongkong was de dissonant met een verlies van 1,3 procent. Chinese beleggers reageren negatief op vrijgegeven inflatiecijfers.

De olieprijzen liepen donderdag licht op, nadat Israël een aanbod van Hamas voor een staakt-het-vuren had afgewezen. Dit terwijl men blijft proberen een einde te maken aan het conflict in Gaza en aan de bredere spanningen in het Midden-Oosten die de markt sinds oktober in hun greep houden. Een vat Brent olie steeg 0,5 procent naar 79,59 dollar.

De rentes kwamen nauwelijks van hun plaats en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0774.

Stijgers en dalers

Het was druk vanochtend. Beleggers reageerden enorm enthousiast op de kwartaalcijfers van Adyen. Het fintechbedrijf won maar liefst 19 procent. Ook de rapportages van ArcelorMittal en Unilever werden enthousiast ontvangen. Deze aandelen stegen 2,8 en 2,7 procent.

Degroof Petercam verwacht het koersdoel voor Adyen te zullen verhogen, nadat de nettowinst in de tweede helft van 2023 circa 20 procent hoger bleek dan voorzien. Jefferies vond dat Adyen vertrouwen uitstraalde.

Bij ArcelorMittal wees Stijn Demeester erop dat de EBITDA weliswaar met 32 procent op jaarbasis daalde maar dat was toch 5 procent hoger dan waar de consensus op mikte. Hij wees ook op de lagere staalprijzen en de lagere volumes op kwartaalbasis. De nettoschuld van 2,9 miljard dollar lag duidelijk onder de verwachte 3,4 miljard dollar, aldus ING. De bank zag bij Unilever geen heel grote verrassingen.

In de AMX won Flow Traders na cijfers ruim 6 procent. Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 20,00 naar 18,00 euro na de cijfers over het vierde kwartaal, met handhaving van het Houden advies.

Fugro was een van de weinige dalers en verloor 0,3 procent.

In de AScX zette TomTom zijn opmars van de afgelopen weken voor met een stijging van 3,4 procent.

Sligro daalde na cijfers 1,5 procent. Sligro Food Group heeft in heel 2023 een lager nettoresultaat geboekt en keert over 2023 minder dividend uit dan een jaar eerder. Degroof Petercam besloot tot een koersdoelverlaging.

Fastned droeg de rode lantaarn en daalde 2,1 procent.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg met 21 procent na een koopaanbeveling van KBC Securities.