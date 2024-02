Siemens ziet winst verder stijgen en bevestigt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2024 een stijging van de nettowinst gerealiseerd, die de verwachtingen van analisten overtrof. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. "Siemens heeft opnieuw een sterk kwartaal neergezet en een traject van winstgevende groei gehandhaafd. We hebben onze partnerschappen met Microsoft en AWS uitgebreid om kunstmatige intelligentie nog toegankelijker te maken”, aldus topman Roland Busch van Siemens. Het Duitse industriële bedrijf zei dat het een nettowinst van 2,5 miljard euro boekte voor het kwartaal eindigend in december, vergeleken met 1,6 miljard euro een jaar eerder, terwijl de omzet met 2 procent groeide tot 18,4 miljard euro. De orders voor de periode daalden met 1 procent tot 22,3 miljard euro, wat de orderportefeuille van het bedrijf op 113 miljard euro bracht. Het resultaat is grofweg vergelijkbaar met de verwachtingen van analisten van 1,7 miljard euro aan nettowinst en 18,6 miljard euro aan omzet, zo bleek uit een door het bedrijf verstrekte consensus. Siemens zei dat het resultaat de winstgroei weerspiegelde bij de meeste van zijn industriële activiteiten, aangevoerd door de infrastructuuractiviteiten, die de hoogste kwartaalwinst ooit bereikten. De winst bij de digitale industrieën-activiteiten van Siemens daalde in het kwartaal als gevolg van een teruggang in de automatiseringsactiviteiten, aldus het bedrijf. Zoals in november bekend werd gemaakt, zei Siemens dat het een nieuw aandeleninkoopprogramma zal starten ter waarde van maximaal 6 miljard euro over een periode van vijf jaar. Outlook Siemens bevestigde de vooruitzichten voor het gebroken boekjaar 2024. Het bedrijf blijft ervan uitgaan dat de geopolitieke spanningen niet verder toenemen. Onder deze voorwaarde verwacht men dat de industriële activiteiten hun winstgevende groei zullen voortzetten. Voor de Siemens Groep wordt een vergelijkbare omzetgroei verwacht, na aftrek van wisselkoerseffecten en portefeuille-effecten, tussen de 4 en 8 procent. Voor Digital Industries wordt voor het boekjaar 2024 een vergelijkbare omzetontwikkeling van 0 tot 3 procent verwacht. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat na de voorraadafbouw bij klanten de mondiale vraag in de automatiseringssector, vooral in China, in de tweede helft van het jaar weer zal aantrekken. De winstmarge zal naar verwachting 20 tot 23 procent bedragen. Smart Infrastructure zal naar verwachting in het boekjaar 2024 een vergelijkbare omzetgroei van 7 tot 10 procent realiseren. De winstmarge zal naar verwachting 15 tot 17 procent bedragen. Mobility kan een vergelijkbare omzetgroei van 8 tot 11 procent realiseren, verwacht Siemens. De winstmarge zal naar verwachting 8 tot 10 procent bedragen. Het aandeel daalde donderdagochtend 1,7 procent naar 165,06 euro. Bron: ABM Financial News

