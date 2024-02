Jefferies: "Resultaten Unilever gered door schoonheidstak" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft de sterke volumegroei in het vierde kwartaal van 2023 vooral te danken aan de Amerikaanse Beauty & Wellness-tak, die de zwakte in Azië wist te compenseren. Dit stelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport. Een meevallende volumegroei in het vierde kwartaal compenseerde volgens de analisten de lager dan voorziene onderliggende omzetgroei. De groei viel 60 basispunten lager uit dan gedacht, aldus Jefferies, waarbij de prijsverhogingen teniet werden gedaan door meer reclame-uitgaven. Op kwartaalbasis zag Jefferies dat Unilever opnieuw wat marktaandeel verloor. De outlook van Unilever suggereert dat de consensus voor de winst per aandeel in 2024 niet aangepast hoeft te worden. "Er is werk aan de winkel voor de kernactiviteiten van Unilever", concludeerde Jefferies. De bank handhaafde het Underperform advies op Unilever. Het aandeel steeg vanochtend met 3,1 procent. Jefferies stelde dat beleggers mogelijk wat gerustgesteld zijn na eerder de tegenvallende cijfers van Hindustan Unilever. Bron: ABM Financial News

