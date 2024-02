Disney overtreft winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Disney heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de entertainmentreus. "Kijkend naar de hernieuwde kracht van al onze activiteiten dit kwartaal - van sport tot entertainment tot experiences - zijn we van mening dat de weg nu vrij is gemaakt voor aanzienlijke groei en succes, inclusief voldoende mogelijkheden om het aandeelhoudersrendement te verhogen, naarmate onze winsten vrije kasstroom zullen blijven groeien", zei CEO Robert Iger in een toelichting op de cijfers. De raad van bestuur van het bedrijf kondigde een aandeleninkoop goed ter waarde van 3 miljard dollar. Het dividend werd vastgesteld op 0,45 dollar in contanten per aandeel. Disney boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 23,549 miljard dollar, wat fractioneel hoger was dan de omzet van 23,512 miljard dollar die het concern in dezelfde periode een jaar eerder boekte. Disney's grootste segment, Entertainment, genereerde een 7 procent lagere omzet van 9,9 miljard dollar, Experience was goed voor een omzet van 9,1 miljard dollar en Sport genereerde een omzet van 4,8 miljard dollar. De winst kwam uit op 1,04 dollar per aandeel, tegen 0,70 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,22 dollar per aandeel, tegenover 0,99 dollar per aandeel, een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 0,99 dollar per aandeel op een omzet van 23,7 miljard. Disney+ telde 111,3 miljoen abonnees, wat leidde tot een substantieel lagere kwartaalverlies van 138 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van bijna een miljard in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Disney kondigde tevens aan dat het 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in een aandelenbelang in Epic Games, de uitgever van het enorm populaire 'Fortnite'. Het aandeel Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,9 procent hoger. Bron: ABM Financial News

