Nolet doet bod op Lucas Bols gestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Nolet doet zijn overnamebod van 18,00 euro per aandeel Lucas Bols gestand. Dit meldden beide bedrijven woensdag nabeurs. "We zijn erg blij dat ons bod op Lucas Bols succesvol is en dat wij het bod vandaag gestand kunnen doen omdat onze drempel van 70 procent is overschreden", zei Carel Nolet, voorzitter van Nolet Group. In totaal is 71,7 procent van de aandelen Lucas Bols aangemeld. De afwikkeling van het bod zal plaatsvinden op 13 februari 2024. De resterende aandelen kunnen worden aangemeld tijdens de na-aanmeldingsperiode, die op 8 februari 2024 begint en op 21 februari 2024 zal aflopen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.