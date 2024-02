Theon debuteert op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Theon International heeft woensdag zijn debuut op de beurs van Amsterdam gemaakt en wist bij opening slechts licht te stijgen. De beursgang werd geprijsd op 10,00 euro per aandeel. Inmiddels is het aandeel 2 cent gestegen. Dit geeft Theon een marktkapitalisatie van ruim 700 miljoen euro. Er werden 15,4 miljoen aandelen geplaatst, circa 22 procent van uitstaande aandelenkapitaal. De opbrengsten van de IPO wil Theon gebruiken om verder te groeien, onder meer via overnames. In 2022 realiseerde Theon een omzet van 143 miljoen euro en een EBIT-marge van 27,8 procent. In de afgelopen vijf jaar groeide het bedrijf naar eigen zeggen met 50 procent per jaar. Voor 2023 rekent Theon op een omzet van bijna 220 miljoen euro. Het Griekse Theon ontwikkelt onder meer nachtvisie-apparatuur voor defensiedoeleinden. Bron: ABM Financial News

