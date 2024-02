Ctac schrijft ruim 2 miljoen euro af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac schrijft 2,1 miljoen euro af en neemt een eenmalige voorziening voor langdurig zieken voor in totaal 0,8 miljoen euro. Dit maakte het IT-bedrijf uit 's-Hertogenbosch woensdagochtend bekend. Volgens de onderneming heeft de afwaardering geen gevolgen voor de liquiditeitspositie van het bedrijf. De bijzondere waardevermindering volgt op de strategische herijking van Ctac en de strategische beoordeling van de activiteiten. Als onderdeel hiervan bleek dat voor Technology2Enjoy de implementatie van lopende projecten meer tijd en investeringen vergde dan aanvankelijk ingeschat. Ctac heeft nu een bijzondere waardevermindering van de immateriële vaste activa van 0,9 miljoen euro en een afwaardering van de actieve belastinglatentie van 1,2 miljoen euro verwerkt. De focus van het bedrijf ligt nu op het afronden van de lopende implementatietrajecten. De voorziening voor langdurig zieken is gevormd, nadat Ctac tot eind 2023 eigenrisicodrager was voor de WGA. Vanaf 2024 is voor dit risico een verzekering afgesloten. Verwachtingen voor 2023 Voor het gehele boekjaar 2023 komt de omzetgroei naar verwachting uit op circa 8 procent, bij een verwachte genormaliseerde EBITDA-marge van ruim 9 procent. Inclusief de genoemde eenmalige voorziening voor langdurig zieken en een eenmalig effect voor het aanscherpen van de organisatie van 0,6 miljoen euro, komt de EBITDA-marge in de verwachting van Ctac uit op circa 8 procent. De volledige resultaten over 2023 worden op 27 februari gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.