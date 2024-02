Ford overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor zag de aandelenkoers dinsdag in de handel nabeurs met 6 procent stijgen, nadat de autofabrikant een kwartaalomzet rapporteerde die sterker was dan verwacht. Ook wees Ford op de groei van zijn hybride auto's. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een verlies van 526 miljoen dollar, of 0,13 dollar per aandeel. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 1,3 miljard dollar, of 0,32 dollar per aandeel. Inclusief een bijzondere post voor pensioenen was de winst 0,29 dollar per aandeel. Dit was ruim boven de consensusverwachting van analisten volgens FactSet van 0,12 dollar. De omzet steeg van 44 miljard naar 46 miljard dollar, ruim boven de verwachting van FacSet, dat een daling tot 43,1 miljard dollar voorzag. Het aandeel Ford werd dinsdag in de reguliere handel voorafgaande aan de cijfers al 4 procent meer waard. Bron: ABM Financial News

