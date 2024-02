Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Adyen flink

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Adyen flink verhoogd van 730,00 naar 1.100,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Michael Roeg.

Volgens Roeg let de markt bij de cijfers op donderdag vooral op de autonome groei en de marges.

Voor het vierde kwartaal verwacht hij een autonome omzetgroei van 23 procent. De omzetgroei herstelde zich sterk in het derde kwartaal met 26,8 procent, vergeleken met 19,0 procent in de eerste helft van 2023. Dit was volgens Roeg een enorme opluchting, nadat de aandelenkoers eerder in 2023 ruimschoots halveerde. Dit zette ook een herstelrally in gang, maar het aandeel is vooralsnog niet terug op het niveau van vóór de publicatie van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023.

Voor de tweede helft van 2023 verwacht Roeg een aangepaste EBITDA-marge van 45,7 procent. Dat is iets meer dan de consensusverwachting van 45,0 procent. De marge daalde van 58,5 procent in het eerste halfjaar van 2022 naar 43,3 procent in de eerste helft van 2023, "ondanks de autonome groei". Volgens de analist was deze margedaling vooral het gevolg van de sterke groei van het personeelsbestand en de hogere salarissen, waardoor de kosten per werknemer met 19 procent op jaarbasis stegen in de eerste helft van 2023.

Tijdens de laatste kwartaalupdate werd door Adyen niets gezegd over de marges, maar het betaalbedrijf suggereerde dat het tempo van aannemen wat sneller was teruggeschroefd. Roeg verwacht dat Adyen de doelstellingen voor de middellange termijn zal herhalen.

In de komende drie jaar wil Adyen de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien. In 2026 zal de EBITDA-marge volgens Adyen weer boven de 50 procent liggen. Een concrete outlook voor 2024 verwacht Roeg donderdag niet te krijgen.

De analist rolde zijn waarderingsmodel met een jaar door en verlaagde zijn raming voor de gewogen gemiddelde kosten voor het kapitaal.

Het aandeel Adyen steeg dinsdag met 0,4 procent naar 1.206,40 euro.