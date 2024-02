Amerikaanse banengroei veel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in januari veel sterker dan verwacht toegenomen. Dit bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 353.000. De markt had een stijging van 185.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent, net als een maand eerder. Economen rekenden op een stijging tot 3,8 procent. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,19 dollar, of 0,6 procent, naar 34,55 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,48 procent tegen 4,45 procent in december. De verwachting van economen voor december lag op 4,3 procent. Voor november werd de banengroei aangepast van 173.000 naar 182.000. Voor december werd de groei aangepast van 216.000 naar 333.000. Bron: ABM Financial News

