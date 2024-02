Chevron presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet geboekt, maar presteerde wel beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse energiereus.

Chevron verhoogde vrijdag het kwartaaldividend met 8 procent tot 1,63 dollar per aandeel.

"In 2023 hebben we meer geld laten terugvloeien naar de aandeelhouders en meer olie en aardgas geproduceerd dan ooit", zei CEO Mike Wirth in een toelichting op de cijfers.

In totaal keerde Chevron ruim 26 miljard dollar uit aan aandeelhouders. Dat is 18 procent meer dan in 2022.

De olieproductie steeg in het afgelopen jaar tot ruim 3,1 miljoen vaten per dag, aangejaagd door een productiegroei met 14 procent in de VS.

Chevron boekte in het vierde kwartaal van 2023 een nettowinst van bijna 2,3 miljard dollar, ofwel 1,22 dollar per aandeel, in vergelijking met 6,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst daalde van 7,9 miljard naar 6,5 miljard dollar, of van 4,09 naar 3,45 dollar per aandeel.

De omzet in het vierde kwartaal bedroeg 47,2 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2022 boekte Chevron nog een omzet van 56,5 miljard dollar.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 3,19 dollar per aandeel op een omzet van 51 miljard dollar.

In heel 2023 boekte Chevron een aangepaste winst per aandeel 13,13 dollar. In 2022 was dit 18,93 dollar.

Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 1,3 procent hoger.