ASR verkoopt Knab aan BAWAG Group

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group voor een bedrag van 510 miljoen euro. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar donderdag voorbeurs bekend. Knab werd onderdeel van ASR na de transactie met Aegon, zoals aangekondigd in oktober 2022 en afgerond op 4 juli 2023. "Na een uitvoerige strategische evaluatie van Knabs activiteiten, in combinatie met een beoordeling van het voorstel van BAWAG, is ASR van mening dat de toekomst van Knab en de dienstverlening aan haar klanten beter gediend zijn door onderdeel te zijn van BAWAG", lichtte de verzekeraar de verkoop toe. Aangezien de bankactiviteiten van Knab redelijk onafhankelijk van de verzekeringsactiviteiten worden beheerd, is de verwachting van ASR dat de ontvlechting soepel zal verlopen. Aanvullend is een overeenkomst gesloten met BAWAG om op enig moment na afronding van de transactie het beheer van hypotheken op de balans van Knab uit te kunnen voeren, voor een aanvullende vergoeding van 80 miljoen euro aan ASR. BAWAG is een Europese bankengroep met volgens ASR "een robuuste kapitaalpositie en uitgebreide bancaire expertise". De transactie heeft een positief effect op de Solvency II-ratio van ASR van ongeveer 13 procentpunt. De afronding van de transactie wordt verwacht in de tweede helft van 2024. Deze is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de relevante toezichthouders en advies van de Centrale Ondernemingsraad van ASR. Bron: ABM Financial News

