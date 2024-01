Corbion neemt zorgen ING niet weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft een teleurstellende kostenbesparing voorgesteld. Dit concludeerde analist Reg Watson van ING woensdag. Corbion, dat vandaag een beleggersdag organiseert, zei 55 miljoen euro aan kosten te willen besparen, maar onderliggend is dat 35 miljoen euro. Rekening houdend met een extra 24 miljoen euro uit de verkoop van de emulgatoractiviteiten komt Watson uit op 11 miljoen euro. En daar staan 15 tot 20 miljoen euro aan kosten tegenover om die besparingen te kunnen realiseren. “Dit is een teleurstelling.” Verder wil Corbion in 2025 een EBITDA boeken met de kernactiviteiten van 250 miljoen euro. "Maar de analistenconsensus die het bedrijf samenstelde rekent slechts op 205 miljoen euro", aldus ING, dat ook teleurgesteld is over de vrije kasstroom die Corbion verwacht. "Dit laat de onderliggende winstgevendheid zien", benadrukte Watson. En daardoor zal de schuldratio in de toekomst ook tegenvallen, aldus de analist. Ook wees ING erop dat Corbion wil vasthouden aan de PLA joint venture. Hoewel Corbion de zorgen over de schuldpositie heeft weten weg te nemen door vooral de verkoop van de emulgatoractiviteiten, "blijven de strategische uitdagingen", aldus Watson, die daarom zijn verkoopadvies herhaalde met een koersdoel van 13,40 euro. Het aandeel Corbion daalde woensdag 1,2 procent naar 18,69 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.