Minder omzet en winst voor Samsung Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft in het vierde kwartaal van 2023 een lagere omzet en winst geboekt. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse elektronicagigant. "De algemene vraag lijkt zich te hebben hersteld, terwijl de voorraden [na eerdere problemen in de aanvoerketen] zijn genormaliseerd. De Exynos 2400 droeg bij aan de winst en de vraag naar smartphones groeide op jaarbasis. We hebben goed gepresteerd dankzij de lancering van nieuwe producten en door onze productmix", zei het concern in een toelichting op de cijfers. De omzet daalde van 70,5 biljoen Koreaans won in het vierde kwartaal van 2022 naar 67,8 biljoen won. Samsung boekte verder een nettowinst van 6,3 biljoen Koreaanse won, ofwel omgerekend 4,4 miljard euro, in vergelijking met 23,8 biljoen Koreaanse won in dezelfde periode een jaar eerder. In heel 2023 behaalde Samsung een nettowinst van 15,5 biljoen won op een omzet van 258,9 biljoen won. Dat betekende een omzetdaling van 14 procent ten opzichte van 2022 en de laagste winst sinds 2011. Vooral het geheugensegment had het volgens Samsung lastig in het vierde kwartaal. DRAM daarentegen was weer winstgevend. Het aandeel Samsung noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.