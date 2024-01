GM weet impact stakingen op te vangen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft in het vierde kwartaal van 2023 last gehad van de vakbondsstakingen bij een aantal van zijn fabrieken, maar wist de winstverwachting wel te verslaan en kwam ook met een positieve outlook voor 2024. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse autofabrikant. In het vierde kwartaal daalde de aangepaste EBIT met 54 procent tot 1,8 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel was met 1,24 dollar beter dan de 1,16 dollar waar analisten volgens FactSet op rekenden. Zes weken duurde de staking die werd georganiseerd door de vakbond United Auto Workers. Dat kostte GM zo'n 1,1 miljard dollar, zei het bedrijf in november vorig jaar al. De omzet bleef in het vierde kwartaal nagenoeg stabiel op circa 43,0 miljard dollar. Hier rekenden analisten op 38,8 miljard dollar. In heel 2023 behaalde GM een omzet van bijna 172 miljard dollar en een nettowinst van 10,1 miljard dollar. Dit was beter dan de eigen verwachting van het bedrijf van 9,1 tot 9,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 7,68 dollar in 2023 kwam uit aan de bovenkant van de eigen guidance van het bedrijf van 7,20 tot 7,70 dollar. De operationele kasstroom en vrije kasstroom bij automotive kwamen uit op respectievelijk 20,8 en 11,7 miljard dollar en voldeden ook aan de eigen verwachtingen. De vrije kasstroom zat hier zelfs iets boven. Outlook Voor 2024 rekent GM om een nettowinst van 9,8 tot 11,2 miljard dollar en een aangepaste EBIT van 12 tot 14 miljard dollar. Die laatste post kwam in 2023 uit op 12,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel schat het bedrijf voor dit jaar op 8,50 tot 9,50 dollar. Hier rekent de markt slechts op 7,75 dollar. Verder denkt GM voor 10,5 tot 11,5 miljard dollar te investeren en verwacht het bedrijf een vrije kasstroom van 8 tot 10 miljard dollar. Het aandeel GM steeg voorbeurs bijna 7 procent. Bron: ABM Financial News

