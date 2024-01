Diageo kampt met dalende verkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst van Diageo is in de eerste helft van het lopende boekjaar 2024 gedaald, vooral door een scherpe daling van de omzet in Latijns-Amerika. Dit maakte de Britse drankenfabrikant bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness en Tanqueray dinsdag bekend. De winst daalde van 2,7 miljard naar 2,2 miljard dollar. De omzet liep terug van 11,1 naar 10,9 miljard dollar. Dat was vooral het gevolg van een volumedaling van 5 procent autonoom. Die daling werd deels opgevangen door hogere prijzen. Het bestuur heeft ondanks de winstdaling wel een dividendverhoging van 5 procent aangekondigd. Outlook Vooruitkijkend naar de tweede helft van het boekjaar verwacht Diageo een geleidelijke verbetering van de autonome omzet en de operationele winst in vergelijking met de eerste helft, ondanks de aanhoudende macro-economische druk. Diageo denkt op middellange termijn nog altijd een omzetgroei van 5 tot 7 procent te kunnen realiseren. "We verwachten dat de autonome groei van de bedrijfswinst in het boekjaar 2025 grotendeels in lijn zal zijn met de omzetgroei op autonome basis", aldus Diageo Het aandeel Diageo daalde dinsdag 3,8 procent na de bekendmaking van de cijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.