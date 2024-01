Minder pessimisme onder Nederlandse producenten

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse producenten in de industrie waren in januari minder negatief gestemd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensindex steeg van -5,7 in december naar -4,4 in januari. Fabrikanten waren vooral minder negatief over de ordeportefeuille, aldus het CBS. Ook over de voorraden gereed product waren ze minder negatief. Ten slotte waren fabrikanten positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden.

Het producentenvertrouwen lag in januari onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde ooit op 10,4. In april 2020 werd de laagste waarde van -31,5 genoteerd.