Beursblik: geen heel grote verrassingen bij Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Het vierde kwartaal van Signify was min of meer conform de verwachtingen. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag in een rapport, nadat de verlichtingsspecialist voorbeurs met cijfers kwam. “De marktomstandigheden waren nog altijd uitdagend in het vierde kwartaal”, concludeerde Claassen. Vooral bij de consumententak en enkele andere segmenten. De aangepaste EBITA-marge van 12,1 procent was iets hoger dan de 11,2 procent die Degroof had verwacht. “Maar de kosten voor de recent aangekondigde reorganisatie waren hoger dan voorzien.” Signify zei vrijdag voor 2024 te rekenen op een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. Dat is inclusief de effecten van de kostenbesparingen die worden doorgevoerd. Dit valt Claassen wat tegen, omdat de kostenbesparingen nu effect beginnen te sorteren. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend 3,7 procent op 29,01 euro. Bron: ABM Financial News

