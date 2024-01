'Meevallende verkoopprijs voor Corbion' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft de emulgatoractiviteiten voor een meevallende prijs verkocht aan de Amerikaanse investeerder Kingswood Capital Management. Dit bleek uit verschillende analistenrapporten die in de afgelopen periode werden gepubliceerd. De activiteiten worden verkocht voor 362 miljoen dollar. Van dit bedrag denkt Corbion circa 275 miljoen dollar netto over te houden. In een recent rapport stelde ING dat als Corbion de emulgatoractiviteiten weet te verkopen voor 200 miljoen euro, de schuldratio zou dalen van 2,9 naar 2,1. "Maar de verkoop zorgt wel voor verwatering van de waardering", aldus de bank. Berenberg sprak in een rapport van een vergelijkbaar bedrag en zag de schuldratio daardoor naar 2 dalen. En ook Degroof Petercam schreef na de cijfers van Corbion over het derde kwartaal voor de genoemde activiteiten een verkoopopbrengst te verwachten van 200 miljoen euro. Na de aangekondigde verkoop steeg het aandeel Corbion met 4,9 procent. Update: om koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

