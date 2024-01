FTC onderzoekt AI-investeringen van grote Amerikaanse techbedrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Trade Commission gaat een onderzoek instellen naar de groeiende wapenwedloop tussen de grootste technologiebedrijven om kunstmatige intelligentie te produceren en te commercialiseren. Dit meldde de Amerikaanse toezichthouder donderdag. Microsoft heeft sinds 2019 zo'n 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI in ruil voor het recht op 49 procent van de toekomstige winst. Google en Amazon zijn belangrijke investeerders in Anthropic, een rivaal van OpenAI die in 2021 werd opgericht. OpenAI is de ontwikkelaar van ChatGPT, de AI-chatbot die in november 2022 werd uitgebracht en nu versies heeft die op maat zijn gemaakt voor zakelijke toepassingen. "Ons onderzoek zal duidelijk maken of investeringen en samenwerkingsverbanden van dominante bedrijven de innovatie dreigen te verstoren en de eerlijke concurrentie dreigen te ondermijnen", zei FTC-voorzitter Lina Khan donderdag in een toelichting. Bron: ABM Financial News

