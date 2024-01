Sherwin-Williams overtreft eigen outlook in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in 2023 de eigen winstverwachting overtroffen, maar is voor 2024 voorzichtiger dan analisten over de winst. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 0,4 procent naar 5,25 miljard dollar. Daarmee kwam de winst uit op 356 miljoen dollar, ofwel 1,39 dollar per aandeel, ten opzichte van 386 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,89 naar 1,81 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een aangepaste winst per aandeel van 1,80 dollar. Sherwin-Williams profiteerde van hogere verkoopvolumes bij Paint Stores Group, maar dit werd teniet gedaan door lagere volumes bij Performance Coatings en Consumer Brands Groups. In heel 2023 steeg de omzet van Sherwin-Williams van 22,1 naar 23,1 miljard dollar. De nettowinst ging van 2,0 naar 2,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 8,73 naar 10,35 dollar. Voor heel 2023 rekende de verffabrikant zelf op een aangepaste winst per aandeel van 10,10 tot 10,30 dollar. Dat was een verhoging ten opzichte van de 9,30 tot 9,70 dollar per aandeel die aanvankelijk werd voorzien. Outlook Voor 2024 rekent Sherwin-Williams op een aangepaste winst per aandeel van 10,85 tot 11,35 dollar. Volgens FactSet mikken analisten op 11,34 dollar per aandeel. Het aandeel Sherwin-Williams lijkt donderdag 5,3 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

