EC verdenkt Noorse zalmkwekers van kartelvorming

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie verdenkt een groep Noorse zalmkwekers van kartelvorming. Dit maakte de toezichthouder donderdag bekend. De kwekers Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi en SalMar ontvingen hierover een brief van de Commissie. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat deze kwekers mogelijk de mededingingsregels van de EU hebben overtreden. Zij zouden tussen 2011 en 2019 gevoelige informatie hebben gedeeld over onder meer prijzen, volumes en productiecapaciteit. Zo manipuleerden zij de marktprijs voor Noorse zalm.? Noorwegen is goed voor de helft van de wereldwijde productie van Atlantische zalm en de EU is de belangrijkste importeur. Als de voorlopige bevindingen van de Commissie worden bevestigd, dan zijn de zes kwekers schuldig aan kartelvorming. De Commissie benadrukte dat het oordeel nog voorlopig is. Mowi stelde in een reactie op de beschuldigingen "sterk van mening" te zijn dat er geen misstanden hebben plaatsgevonden en kondigde aan de brief van de Commissie zorgvuldig te zullen bestuderen. Bron: ABM Financial News

