Deutsche Bank verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,80 naar 4,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Duitse bank. Analist Keval Khiroya stelde dat KPN onverminderd blijft groeien en op weg is om een dubbelcijferig rendement op de vrije kasstroom voor aandeelhouders te behalen. Desondanks zal de obligatiedeal met America Movil mogelijk een plafond op de koersontwikkeling van KPN zetten, aldus Deutsche. Als de obligaties begin maart aflopen, kan er volgens de bank een moment ontstaan voor beleggers om weer in het aandeel KPN te stappen. Deutsche voorziet voor dit jaar een omzet- en EBITDA-groei van 3 procent, terwijl in 2027 circa 30 procent van de marktkapitalisatie zal zijn uitgekeerd aan aandeelhouders. Bovendien blijft de waardering aantrekkelijk, aldus Deutsche. Ook omdat de investeringen zullen afnemen. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.