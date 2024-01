IBM overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft het afgelopen kwartaal meer omzet en daarmee ook meer winst behaald. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Dit nadat de technologiegigant de winstverwachtingen voor het laatste kwartaal had overtroffen en een stijging van de vraag naar kunstmatige intelligentie had aangekondigd.

Het bedrijf boekte een nettowinst van 3,3 miljard dollar, of 3,55 dollar per aandeel, vergeleken met 2,9 miljard, of 2,96 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis verdiende IBM 3,87 dollar per aandeel uit voortgezette activiteiten, terwijl analisten uitgingen van 3,79 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 16,7 miljard naar 17,4 miljard dollar, terwijl de FactSet-consensus 17,3 miljard dollar bedroeg. Het bedrijf zag een stijging van 3 procent in de software-inkomsten, een stijging van 6 procent in de consultancy-inkomsten en een stijging van 3 procent in de infrastructuur-inkomsten.

Tijdens de periode vorig jaar verdiende IBM 3,60 dollar per aandeel en rapporteerde het bedrijf een omzet van 16,7 miljard dollar.

Outlook

Kijkend naar het volledige jaar, modelleert IBM's management de omzetgroei "in overeenstemming met zijn mid-single-digit model" bij constante wisselkoersen, terwijl de wisselkoersen naar verwachting een negatieve impact zullen hebben op de omzetgroei met ongeveer één procentpunt.

IBM is ook op zoek naar een vrije cashflow van ongeveer 12 miljard dollar in 2024.