DuPont geeft omzetwaarschuwing

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel DuPont staat bij de opening van de Amerikaanse beurs onder druk, nadat het bedrijf resultaten publiceerde die flink tegenvielen. De netto-omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 2,9 miljard dollar terwijl de aangepaste winst per aandeel zal uitkomen tussen de 0,85 tot 0,87 dollar volgens de voorlopige cijfers die Dupont deelde. Netto leed het bedrijf zelfs verlies. Per aandeel schat Dupont het verlies op 0,52 tot 0,88 dollar. De groep heeft te lijden onder de zwakke Chinese vraag, waarbij verschillende ondernemingen langer op hun voorraden lijken te teren, aldus de CEO in een toelichting op de teleurstellende cijfers. De markt lijkt echter vooral te schrikken van de zwakke vooruitzichten. Zo verwacht Dupont dat de omzet in het huidige eerste kwartaal zal uitkomen op ongeveer 2,8 miljard dollar, dit terwijl analisten volgens FactSet rekenen op 3,0 miljard dollar. Daarnaast zou de aangepaste winst per aandeel uitkomen tussen de 0,63 en 0,65 dollar. Dat is fors minder dan de 0,88 dollar waar de analisten op rekenden. Het aandeel Dupont lijkt 13 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

