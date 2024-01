Deutsche Bank geeft koopadvies voor FlatexDegiro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het advies voor FlatexDegiro verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel verhoogd van 9,00 naar 13,00 euro. De resultaten lieten volgens de analisten van de Duitse bank een duidelijke verbetering zien en verder kondigde de broker aan aandeelhouders flink te willen gaan belonen, met een combinatie van dividend en aandeleninkoop. Volgens de bank is het voor beleggers weer tijd om naar het aandeel te kijken, nadat de afgelopen twee jaar in het teken stonden van de integratie van het overgenomen Degiro en het oplossen van de kwesties met de Duitse toezichthouder BaFin. "Nu het stof is gaan liggen, denken we dat 2024 het jaar is dat FlatexDegiro weer kan focussen op commerciële zaken en de kern van het bedrijf weer kan laten groeien", aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

