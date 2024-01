Opnieuw omzet- en winstdaling Texas Instruments

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft in het laatste kwartaal de winst en omzet verder zien dalen en rekent ook voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op minder winst.

De chipfabrikant boekte een nettowinst van 1,37 miljard dollar, of 1,49 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit 1,96 miljard, of 2,13 dollar per aandeel.

Analisten rekenden vooraf op 1,35 miljard dollar, of 1,47 dollar per aandeel, volgens FactSet.

De omzet daalde met 13 procent tot 4,08 miljard dollar. Dit bleef achter bij de analistenconsensus van 4,12 miljard dollar.

Het bedrijf ziet de zwakte bij de industriële chips toenemen terwijl in het autosegment er ook een daling op kwartaalbasis wordt voorzien, zei CEO Haviv Ilan. Dit zal resulteren in een aanzienlijk lagere winst per aandeel en omzet.

Texas Instruments rekent voor het eerste kwartaal op een winst van 0,96 tot 1,16 dollar per aandeel, tegen 1,85 dollar een jaar eerder. Voor de omzet is de outlook 3,45 miljard tot 3,75 miljard dollar, tegen 4,38 miljard dollar in het voorgaande jaar.

Het aandeel noteerde dinsdag 3,6 procent lager in de handel nabeurs na de publicatie van de resultaten.