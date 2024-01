B&S rondt uitbreiding belang in Topbrands af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft de uitbreiding van het belang in Topbrands Europe, gericht op persoonlijke verzorging, afgerond. Dit maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. Eerder deze maand kondigde B&S al aan het belang uit te willen breiden met 24,24 procent. Een minderheidsaandeelhouder van Topbrands liet toen weten zijn putoptie voor 24,24 procent van de aandelen uit te oefenen. Na afronding heeft B&S een belang van 95,07 procent in Topbrands. De voorlopige uitoefenprijs bedroeg 46,9 miljoen euro, aldus B&S, waarvan 23,45 miljoen euro vandaag bij de closing werd betaald. De rest wordt een jaar na de transactie betaald. Bron: ABM Financial News

