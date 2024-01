Van Lanschot vindt vers kernkapitaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft zijn kernkapitaal uitgebreid met de uitgifte van 100 miljoen euro aan zogeheten Additional Tier 1 obligaties. Dat maakte de private bank dinsdagmiddag bekend. De obligaties, met de benaming PerpNC5.7 en een vaste couponrente van 8,875 procent, krijgen een notering aan Euronext Amsterdam. De bij de uitgifte vastgestelde prijs werd niet vermeld door de bank. Van Lanschot Kempen wil met de opbrengst zijn bestaande AT1-obligaties vervroegd aflossen, wat mogelijk is per 1 april 2024. De AT1-obligaties behoren tot de meest risicodragende obligaties. Zo raakten houders van AT1-kapitaal van Credit Suisse hun geld kwijt bij de gedwongen overname van de bank door UBS vorig jaar. Bron: ABM Financial News

