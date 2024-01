Kwartaalverlies voor Verizon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft in het vierde kwartaal van 2023 verlies geleden, terwijl de omzet licht daalde. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse telecomprovider. Het aangepaste verlies kwam uit op 2,6 miljard dollar of 0,64 dollar per aandeel. Een jaar eerder zorgde het vierde kwartaal nog voor een nettowinst van 6,7 miljard dollar of 1,56 dollar per aandeel. Zonder bijzondere posten van circa 7,8 miljard dollar kwam de winst per aandeel uit op 1,08, gelijk aan de prognose vooraf, maar wel lager dan de 1,19 dollar in het vierde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal kreeg Verizon er 413.000 breedbandabonnees bij. Dat was daarmee het vijfde kwartaal op rij dat de groei meer dan 400.000 abonnees betrof. De omzet van Verizon daalde met 0,3 procent tot 35,1 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 34,6 miljard dollar. Outlook Voor heel 2024 rekent Verizon op een aangepaste EBITDA die 1,0 tot 3,0 procent stijgt bij een omzet uit mobiele diensten die naar verwachting 2,0 tot 3,5 procent stijgt. De aangepaste winst per aandeel komt naar verwachting uit tussen 4,50 tot 4,70 dollar. De investeringen bedragen dit jaar 17,0 tot 17,5 miljard dollar. Het aandeel Verizon steeg dinsdag 4,6 procent in de voorbeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

