Media: Prosus stijgt nadat Chinese toezichthouders zich bedenken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft dinsdag een aankondiging om de sector strengere regels op te leggen van de eigen website gehaald. De toezichthouder wilde onder meer betalingen in games terugdringen, maar deze plannen zijn volgens The South China Morning Post van de site gehaald. Hoewel het niet ongebruikelijk is dat Chinese toezichthouders wijzigingen aanbrengen in eerder gepubliceerde voorstellen, voordat ze de laatste hand leggen, komt het zelden voor dat een voorstel volledig wordt verwijderd, aldus de krant. Het aandeel Prosus, dat een groot belang heeft in het Chinese Tencent, steeg dinsdagochtend met 2,3 procent. Tencent zelf won 3,8 procent. Riot Games gaat circa 503 banen schrappen, ofwel 11 procent van het werknemersbestand. De spelletjesmaker is eigendom van Tencent. EaseNet, een andere grote speler in de Chinese game-industrie, won dinsdag in Hongkong 6,4 procent. Bron: ABM Financial News

